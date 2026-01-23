Таємний план Кремля: як Путін хоче використати “Раду миру” Трампа

Путін і Трамп. / © Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін намагається використати «Раду миру» президента США Дональда Трампа, щоб здобути його прихильність та домовитися про повернення заморожених російських активів для підтримки економіки РФ.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Днями «фюрер» заявив, що Росія розглядає пропозицію Трампа приєднатися до «Ради миру» Трампа та навіть може надіслати необхідний мільярд доларів із заморожених російських активів, що зберігаються у США. Зі слів диктатора, ці кошти можуть бути спрямовані на відновлення «територій, пошкоджених бойовими діями» після укладення мирного договору між Росією та Україною.

В ISW акцентують на тому, що очільник Кремля, ймовірно, має на увазі окуповані РФ території, а не території, що утримуються Україною та спустошені російськими ударами.

«Схоже, Путін намагається домовитися про розморожування активів Росії не лише для фінансування „Ради миру“, але також для відновлення територій, які російські війська пошкодили під час повномасштабного вторгнення», — йдеться у звіті.

Однак використання заморожених російських активів для відновлення окупованої України фактично поверне кошти Москві та компенсує витрати, спричинені вторгненням 2022-го.

«Фінансування відновлення в окупованій Україні поверне ці кошти до економіки РФ і допоможе країні-агресорці далі інтегрувати економіку, суспільство та інфраструктуру окупованої України в центральну російську систему», — підсумували американські фахівці.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп оголосив про створення «Ради миру». До участі у її складі він запросив російського диктатора Володимира Путіна. Своє рішення він пояснив тим, що начебто ставка робиться на реальний вплив учасників, а не на їхню репутацію.

