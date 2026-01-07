Європа під прицілом: про що свідчить таємний план Німеччини щодо підготовки до російських атак

Кремль. / © Associated Press

Російська Федерація використовує приховані атаки на німецьку інфраструктуру для підготовки до потенційної війни між РФ і НАТО.

Про це йдеться у плані підготовки Міноборони Німеччини на випадок російських атак у майбутньому, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що західні ЗМІ наприкінці грудня 2025-го та на початку цього року повідомили, що в німецькому військовому документі йдеться про те, що РФ посилює свої приховані атаки на ключову інфраструктуру Німеччини, ймовірно, як можливу підготовку до ширшого конфлікту. Водночас російські кібероперації та кампанії впливу описують — як підготовка до військового протистояння.

У документі йдеться про очікування Берліна, що агресорка Росія якомога раніше атакуватиме німецьку енергетичну та оборонну інфраструктуру, враховуючи роль країни як центру НАТО для переміщення та підтримки сил.

Окрім того, прогнозується, що Москва розглядатиме ФРН як пріоритетну ціль для ракетних ударів великої дальності, озброєних безпілотників та сил спеціального призначення після відкритого збройного нападу на східний фланг Північноатлантичного альянсу.

Згідно з документом, Росія розвине «стратегічні варіанти» для нападу на НАТО не пізніше 2029 року, навіть якщо війна в Україні триватиме.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія, ймовірно, зможе становити значну загрозу для НАТО раніше, ніж багато західних оцінок, особливо у разі майбутнього припинення вогню в Україні, яке звільнить російські сили та дозволить Росії переозброїтися та відновитися», — наголошують американські аналітики.

В Інституті вважають, що російські приховані атаки на німецьку інфраструктуру, ймовірно, є одним із напрямків зусиль Кремля в межах кампанії «Нульова фаза» — фази створення інформаційних та психологічних умов — для підготовки до можливої ​​війни між НАТО та Російською Федерацією в майбутньому.

