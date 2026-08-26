Таємний візит директора ЦРУ до Москви стосувався не лише України: про що могли говорити – ЗМІ

Росія - США / © Reuters

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Неоголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня викликав запитання щодо його справжньої мети. Американські посадовці підтвердили поїздку, однак не розкрили ані змісту зустрічей, ані того, з ким саме очільник ЦРУ говорив у Росії.

Можливі теми, які Реткліфф міг обговорювати в Москві, проаналізувало “Радіо Свобода”,

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За даними відстеження польотів, американський військово-транспортний літак вилетів зі США, зробив зупинку в Латвії, після чого прибув до московського аеропорту Внуково. Пізніше того самого дня борт залишив Росію.

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Це перший публічно відомий візит Реткліффа до РФ після його призначення директором ЦРУ. Востаннє очільник американської розвідки приїздив до Москви у листопаді 2021 року — тоді Вільям Бернс намагався застерегти Кремль від вторгнення в Україну.

«Керівники ЦРУ не їдуть до Москви, якщо їм не потрібно про щось запитати. Вони не їдуть до Росії, якщо це не важливо», — заявив експерт із Росії Глен Говард.

Україна могла бути головною темою

Одним із найімовірніших пояснень поїздки називають війну Росії проти України та спроби Вашингтона з’ясувати, чи можна переконати Москву перейти до реальних переговорів.

Американський експерт Бредлі Боуман припустив, що Реткліфф міг передати Путіну сигнал про необхідність припинити війну.

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За його словами, Вашингтон також може попередити Кремль, що у разі відмови від припинення агресії тиск на Росію лише посилюватиметься, а США та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну.

Друга версія — Іран

Ще однією можливою темою переговорів могла стати співпраця Москви й Тегерана.

Росія має широкі військові та торговельні зв’язки з Іраном. Експерти припускають, що Реткліфф міг вимагати від Кремля обмежити допомогу Тегерану, зокрема у сфері супутникових технологій, безпілотників та військової розвідки.

Говард не виключив, що поїздка могла бути прямим попередженням Москві щодо її подальшої підтримки Ірану, хоча наголосив, що це лише припущення.

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Міг обговорювати й американців у російських в’язницях

Третьою можливою причиною візиту називають долю американських громадян, яких утримують у Росії.

ЦРУ вже брало участь у переговорах щодо обмінів ув’язненими. Зокрема, відомство відігравало роль у домовленостях, які дозволили повернути до США журналіста Евана Гершковича, Алсу Курмашеву та колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Сам Реткліфф також був залучений до переговорів щодо звільнення громадянки США і РФ Ксенії Кареліної.

Чому візит привернув стільки уваги

Особисті зустрічі керівників американської та російської розвідок під час війни залишаються рідкістю, хоча контакти між спецслужбами повністю не припинялися.

Додаткової ваги поїздці надає і репутація самого Реткліффа. Він раніше виступав за збереження присутності радників ЦРУ в Україні для допомоги у сфері розвідки.

Тому головним питанням залишається, чи був його візит спробою домовитися з Кремлем, попередженням Москві або частиною переговорів щодо конкретної угоди.

Офіційно ЦРУ та Білий дім мету поїздки Реткліффа до Москви поки не пояснили.

Раніше американський журналіст Майкл Вайс заявив, що Джон Реткліфф прилетів до Москви, щоб попередити РФ про неприпустимість російської ескалації проти Європи та НАТО.

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