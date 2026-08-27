Таємний візит керівника ЦРУ до Москви: у Єврокомісії зробили несподівану заяву

Прапор ЄС. / © Reuters

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У Європейській комісії заявили, що не мають інформації про деталі неоголошеного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Російської Федерації.

Про це під повідомила головна речниця Єврокомісії Паола Пінью, повідомляє «Укрінформ».

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«Директор ЦРУ не повідомляв нас про свій графік», — відповіла дипломатка на запитання, чи стало Єврокомісії відомо від американської сторони про нібито плани Росії випробувати єдність Європи шляхом нападу на одну з країн Східного флангу.

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Своєю чергою, речник Європейської комісії Томас Реньє, коментуючи посилення обороноздатності ЄС, наголосив, що Євросоюз не збирається чекати до 2030-го, щоб досягти поставлених цілей у сфері оборони. За його словами, робота над підвищенням готовності вже триває.

«Робота триває, контракти підписуються, отже Європейська комісія, як і ЄС в цілому, просувається на оборонному фронті на повній швидкості», — наголосив він.

Нагадаємо, директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін підтвердив зустріч з очільником Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом у Москві. З його слів, сторони обговорили низку питань, які належать до «компетенції спецслужб».

Водночас The Telegraph з посиланням на джерела пише, що директор ЦРУ привіз Кремлю жорстке попередження. .Американська розвідка попереджає, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії вже найближчими тижнями. Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу до протидії.

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