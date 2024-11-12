Тайвань нібито таємно "переозброїв" українську ППО - Forbes

Українські військові розгорнуть до 15 батарей Raytheon HAWK, що включають по шість пускових установок з трьома ракетами кожна.

Тайвань, ймовірно, став одним із головних постачальників для ВПС України, не привертаючи особливої уваги. Колишній чиновник Пентагону Тоні Ху повідомив, що Тайвань передав Україні надлишки зенітно-ракетних комплексів HAWK.

Про це пише видання Forbes.

Тоні Ху підтвердив інформацію про угоду між Україною та Тайванем через посередництво США. Він зазначив, що ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer з Тайваню, разом із пусковими установками та радарами, доповнять додаткові системи HAWK, надані Україні США та Іспанією.

ЗСУ отримають до 15 батарей ЗРК HAWK від Raytheon, кожна з яких складається з щонайменше шести пускових установок, що містять три ракети, а також відповідних радарів. До початку повномасштабної війни Україна мала близько 50 батарей ЗРК, здебільшого старі радянські моделі, зокрема С-300. За оцінками, батареї HAWK можуть становити до третини протиповітряного озброєння ЗСУ.

ЗРК HAWK, хоча й має понад 60 років, залишається простим, надійним і високомобільним. Його можна модернізувати, і він ефективно бореться з повільнішими дронами, крилатими ракетами та пілотованими літаками. Боєприпаси HAWK сумісні з системою NASAMS, яка також є в Україні. Улітку минулого року США вели переговори з Тайванем про придбання близько дюжини батарей HAWK, які тайваньські сили почали виводити з експлуатації ще у 2015 році.

Улітку 2023 року велика партія ЗРК HAWK мала допомогти Україні вирішити проблему з виснаженням запасів ракет для С-300 і "Бук". Відтоді Україна інтегрувала в свою ППО широкий спектр іноземних систем і боєприпасів. За словами Forbes, чим більше різних систем ЗРК експлуатує Україна, тим більше можливостей для постачання ракет з різних джерел, що дозволяє ефективно відбивати російські атаки.

HAWK поступається в порівнянні з "Патріотом" за радіусом дії (50 км проти 160 км у "Патріота"). Однак його головним недоліком є чутливість радара до перешкод. Цю проблему можна вирішити через інтеграцію з радаром NASAMS, що підвищить ефективність системи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 9 листопада заявив, що на кожних перемовинах з міжнародними партнерами обговорюється питання про додатковий захист України від російських атак. Він звернув увагу на велику кількість систем ППО в Європі, які "стоять без діла", на фоні масованих повітряних ударів російської армії по українських містах.

Читайте також: