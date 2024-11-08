"Те, чого нам не вистачало за Байдена": нардеп назвав позитив для України у перемозі Трампа

Позитив для України у перемозі Дональда Трампа на президентських виборах у США полягає в тому, що тактика адміністрації демократів відійде в минуле. За Трампа з’явиться адміністрація швидких рішень і це те, чого Україні дуже не вистачало за президентства Джо Байдена.

Таку думку висловив народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомляє "Главком".

Народний обранець описав переваги президентства Трампа для України. На його думку, найпозитивнішим є те, що практикована демократами "тактика відрізання хвоста коту частинами" відійде.

"Адміністрація Трампа – це адміністрація рішень, хай часто і помилкових, але швидких. Це те, чого нам дуже не вистачало за Байдена. Бо іноді навіть помилкове рішення, прийняте вчасно, набагато краще, ніж хороше, але відкладене. Помилку, якщо її вчасно усвідомити, є можливість виправити", – пояснив Юрчишин.

Він також вважає, що Трамп поставить президента Росії Володимира Путіна перед достатньо складним вибором, адже республіканець відомий у бізнесі тим, що бере те, чого хоче. На думку нардепа, новий президент США схилятиме російського диктатора до переговорів, а якщо той "вилятиме" і намагатиметься виторгувати для себе кращу ситуацію, це може буде добре для України.

"Ключовий аргумент наших друзів серед республіканців з групи підтримки України, які перемогли в своїх штатах, – що першу зброю Україні насправді надав Трамп. Тобто в критичних ситуаціях він готовий на важливі рішення. А рішення в своїй команді приймає він сам. Хоча дуже багато залежить від того, хто формуватиме зовнішньо-політичний курс, і, зрештою, Майк Помпео, який цим займався раніше, залишився в команді Трампа. Його залучення не стовідсоткове, але дуже ймовірне, а з ним певний рівень взаємодії вже напрацьований", – розповів Юрчишин.

Він додав, що комунікація української влади має виходити не з власних інтересів, а з інтересів Трампа. Слід розуміти, що йому може бути цікаво. Наприклад, вже не одна людина з команди політика казала, що для Трампа приваблива ідея з заміною військових США в Європі на українських бійців.

"Ми мусимо не прикидатися дітьми, яких треба зрозуміти, обійняти і допомогти, а виходити з дорослої позиції, що ця адміністрація не є дружньою до нас. Нам треба зрозуміти її інтереси, намацати, де вони перетинаються з нашими і намагатися розвивати саме ці напрямки. Треба знайти ті точки дотику, які допоможуть переконати Трампа, що справді єдиний шанс зробити Америку великою – це забезпечити перемогу демократії у війні з тоталітаризмом. Ми маємо показати, що не лише можемо протистояти Росії, а робимо це максимально ефективно, і допомога нам дасть можливість справді навести лад в даному регіоні", – висловив думку нардеп.

До слова, політтехнолог Дмитро Васильєв заявив, що Трамп цінує бізнес-угоди, його не цікавлять демократичні цінності. Тож Україні доведеться пропонувати йому економічно вигідні умови та угоди.

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