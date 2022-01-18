Те саме було у Грузії 2008-го: Саакашвілі оцінив ймовірність вторгнення РФ

Те саме було у Грузії 2008-го: Саакашвілі оцінив ймовірність вторгнення РФ

Саакашвілі нагадав, що перед нападом на Грузію Росія евакуювала своїх дипломатів та здійснила кібератаку.

2008 року, перед вторгненням Росії, у Грузії відбувалися схожі події, як зараз в Україні.

Про це у Facebook написав колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який наразі перебуває за ґратами.

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За його словами, 2008 року Росія евакуювала частину свого дипперсоналу з Грузії (інформацію про евакуацію російських дипломатів з Києва спростували і МЗС РФ, і МЗС України — ред.) і здійснила низку масштабних кібератак. Також росіяни тоді евакуювали населення міста Цхінвалі, яке згодом стало "столицею" невизнаної Південної Осетії.

"Те саме зараз відбувається по відношенню до України. Це може бути поки що імітацією для того, щоб перевірити реакцію США та Заходу, а може бути і початком агресії. У будь-якому разі нам треба всім бути напоготові", — зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, що американська газета The New York Times повідомила про те, що Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України. Проте цю інформацію спростовують і в МЗС України, і в МЗС РФ.

Раніше Держдеп США порадив американцям не їхати до України через російську загрозу.

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