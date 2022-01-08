"Те, що відбувається в Україні, стосується не лише її": Блінкен переконаний, що РФ прагне кинути виклик міжнародній системі

"Те, що відбувається в Україні, стосується не лише її": Блінкен переконаний, що РФ прагне кинути виклик міжнародній системі

Дії Москви загрожують створити новий прецедент у Європі.

Агресія РФ проти України стосуються не лише України.

У цьому переконаний державний секретар США Ентоні Блінкен, - пише Укрінформ.

"Те, що відбувається в Україні, стосується не лише України. Це частина ширшої моделі дестабілізаційної, небезпечної та часто протиправної поведінки Москви, оскільки вона намагається поширити сферу впливу на країни, які колись перебували під радянським пануванням, і перешкодити їм реалізувати свої демократичні прагнення як суверенних, незалежних націй", - зауважив він.

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Блінкен нагадав, що за останні два десятиліття Росія вдерлася у дві сусідні країни – Україну та Грузію, а також утримує війська в Молдові проти волі її уряду, втручається у вибори у багатьох країнах, зокрема й США, використовує хімічну зброю для вбивства опонентів російської влади, у тому числі за межами РФ, підтримує диктаторів, скоює злочини проти людяності в Сирії.

За словами Блінкена, дії Москви загрожують створити новий прецедент у Європі, коли предметом обговорення стають основні міжнародні принципи, життєво важливі для миру та безпеки, щодо непорушності кордонів та територіальної цілісності держав.

"Порушення цих принципів виходить за межі України та за межі Європи. Росія прагне кинути виклик самій міжнародній системі та зруйнувати трансатлантичний Альянс, єдність, підірвати демократію", - додав він.

Але Блінкен сподівається, що Росія обере дипломатію як єдиний відповідальний шлях розв’язання цієї кризи. Він зазначив, що США готові до змістовного діалогу з Росією.

"Ми б віддали перевагу дипломатичному шляху та дипломатичному розв’язанню кризи, яку породила Росія", - підкреслив він.

"Сполучені Штати, наші союзники з НАТО, наші партнери з ОБСЄ готові почути їх і спробувати відповісти на них, якщо Кремль готовий відповісти взаємністю і припинити власну небезпечну та дестабілізаційну поведінку", - додав він.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проєкт договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проєкт угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія вимагає від НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу. Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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