"Те, що відбувається в Україні, змінить ХХІ століття": Кулеба розповів про переговори з Байденом

Байден захоплюється українцями.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба розповів про переговори з президентом США Джо Байденом, які відбулись 26 березня у Польщі.

Також читайте З моря на Одещину намагалися висадитися диверсанти

Про це Кулеба сказав під час свого звернення.

"З президентом Байденом у нас була довга розмова. Він приєднався до нас з вдох причин - це розвиток діалогу з президентом Зеленським, а також, тому що хотів висловити свою повагу та захоплення усіма українцями, які чинять опір російському агресору. Я передаю його слова вам: кожному солдату в окопі на передовій, кожному мирному жителю України на окупованій території, який чинить спротив, кожному захиснику Маріуполя. Ми дуже докладно говорили про Маріуполь. І я хочу, щоб ви знали - кожен, хто зараз боронить Маріуполь, що ми робимо все можливе, щоб допомогти вам. Президент Байден сказав: те, що відбувається в Україні, змінить ХХІ століття", - сказав Кулеба.

Голова МЗС України додав, що у Байдена є чітке розуміння того, що зараз відбувається в Україні.

"Те, про що ми завжди говорили з 2014 року - що це не війна РФ проти України. Що це війна тиранії проти вільного світу. Сьогодні це повторив президент Байден. Ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу користь. Друге - це слова Байдена про те, що США непохитно будуть з Україною до перемоги. Ніщо не змусить США послабити підтримку України", - додав Кулеба.

Міністр МЗС додав, що США продовжать вводити санкції проти РФ.

"Ми говорили і про те, щоб застосовувати санкції проти всіх політичних фігур РФ, тому що вони є частиною агресивної машини Путіна. Третє, про що ми говорили - це яким чином "збадьорити" деякі європейські країни, які зараз під різними приводами намагаються не ухвалювати нові санкції. Четверте - ми домовились, як і з якими країнами працюватимемо для того, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій РФ. Бо важливо відрізати Росії шляхи для обходу санкцій", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що "РФ потрапила у санкційний котел", які з часом стискатиметься.

"І так триватиме доти, поки РФ не заплатить за свої злочини", - наголосив міністр.

Читайте також: