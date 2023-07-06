"Театр одного актора": Зеленський розповів, чому Путін після заколоту поїхав до Дагестану

Багато жителів Дагестану загинули в російській війні проти України. Окрім того, там дуже велика підтримка Пригожина.

Після заколоту "Вагнера" президент Росії Володимир Путін намагатиметься об’єднати суспільство, саме тому він поїхав до Дагестану, де має найменшу підтримку серед населення.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю CNN.

Глава держави зауважив, що Дагестан став перши місцем, куди вирушив Путін після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців.

"Зверніть увагу. Після цих всіх подій куди поїхав Путін? Куди він поїхав? Не пам’ятаєте? Я можу вам сказати. Так, дуже складно, Путін дуже рідко виходить на вулицю. Ми його бачимо тільки в кабінетах, точно не бачимо на природі тощо. Тобто він виходять із бункера, коли це дуже потрібно. Він поїхав у Дагестан. Так ось, якщо ви побачите аналітику, – в Дагестані найменша підтримка Путіна. Там загинуло дуже багато людей, яких він відправив помирати на війну. І там велика підтримка у Пригожина", – розповів Зеленський.

Він пояснив, що російський диктатор вирушає до складних регіонів РФ, щоб об’єднати суспільство довкола себе після бунту "вагнерівців".

"Що він робить? Він просто, як політичний звір, їде в Дагестан. Вони знімають театралізований ролик, як там йому якась кількість людей аплодує, щоб показати, що цей регіон за нього. Ось, що він робить: їде у складні регіони… Тобто це театр одного актора", – сказав український президент.

Візит Путіна до Дагестану

Нагадаємо, невдовзі після коротко тривалого заколоту Пригожина Путін прибув до Дагестану, де на камери цілував дітей, тиснув руки всім під ряд, розмахував піджаком. Після цього рупор диктатора Дмитро Пєсков заявив про "приголомшливу демонстрацію підтримки і радості місцевого населення" Дагестану.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що під час бунту Пригожина Україна аналізувала, як на цю ситуацію реагували у різних регіонах РФ. За словами Данілова, аналізи свідчать, що після розпаду Росії "Татарстан буде окремо, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією".

Напередодні Зеленський заявив, що заколот "вагнерівців" підтримала ледь не половина населення Росії, тож Путін намагатиметься повернути собі авторитет і "консолідувати своє суспільство".

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