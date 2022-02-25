"Техніка росіян з Сум вийшла в напрямку Києва", - голова Сумської ОДА

Кілька міст Сумської області перебувають в облозі.

Нині з Сумської області на Київ наступає російська військова техніка.

Про це повідомив голова Сумської ОДА - керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - сказав Живицький.