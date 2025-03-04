"Телефон-Путін-перемир'я": Портников пояснив, у яку гру насправді грають США щодо війни в Україні

Американському президенту Дональду Трампу важливо вийти із ситуації, де він є людиною, яка не може домовитися про мир. Саме тому Трамп буде намагатися й надалі усю відповідальність за це скидати на президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав відомий журналіст Віталій Портникв в ефірі НТА.

"Саме на Зеленського. Тому що на Путіна скинути відповідальність він не може, адже обіцяв домовитися з ним, а реальних інструментів тиску на Путіна, у нього насправді немає. А на Зеленського є", — висловив думку Портников.

Щодо угоди про копалини, то Портников вважає, вона потрібна Трампу для того, щоби сказати своєму електорату щось на кшталт: "Ми продовжуємо допомагати Україні, але ми в них візьмемо мільярди доларів". Чи створити ситуацію, в якій можна було б відмовитися від підтримки України через її нібито неконструктивність і неготовність добитися миру.

"Це відбувається на наших очах. Ось зараз Ілон Маск надрукував в соцмережах черговий пост про те, що Зеленський — "це зло він хоче вічну війну"... Тому виникає питання: як ви хочете припинити війну?.. Якщо ви хочете припинити війну і домовитися з росіянами, то ніякий Зеленський не зможе цю війну продовжувати. Немає ж ніяких проблем: телефон-Путін-перемир'я. Знімаєш трубку, домовляєшся з Путіним і повідомляєш, що він від завтра перестає стріляти", — сказав Портников.

Тож, за словами журналіста, доводиться весь час коментувати не політику, а "гру у карти".

Нагадаємо, як повідомив конгресмен США Брайан Фіцпатрік, угоду про корисні копалини підпишуть найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп також сказав напередодні, що угода про українські корисні копалини все ще актуальна. Він пообіцяв повернутися до цього питання у найближчих виступах.