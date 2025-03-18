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Телефонна розмова Трампа та Путіна: росЗМІ повідомили перші подробиці

Телефонна розмова Трампа та Путіна: росЗМІ повідомили перші подробиці

РосЗМІ повідомили про завершення телефонної розмови Трампа та Путіна / Фото: Associated Press

Президенти обговорили ситуацію в Україні.

Кремль повідомив, що у вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише "РИА Новости".

"Путін і Трамп у телефонній розмові продовжили докладний та відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України", – йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі Кремля додали, що президенти висловили "взаємну зацікавленість у нормалізації відносин з огляду на особливу ​​відповідальність за безпеку у світі".

Нагадаємо, розмова Трампа й Путіна була найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та США і минула "дуже добре".

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