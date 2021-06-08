Телефонні переговори Медведчука із терористами "Л/ДНР" та чиновниками Кремля справжні - НАБУ

Згідно з записами телефонних розмов, Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента України Порошенка.

Телефонні переговори Віктора Медведчука із терористами "Л/ДНР" та чиновниками Кремля, які оприлюднило видання "Бігус Інфо" – справжні, стверджує директор НАБУ Артем Ситник.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.19:30.

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Про це 8 червня Ситник розказав журналістам. Наголосив, що звернувся до СБУ і просить надати ці плівки, щоб долучити до антикорупційних справ бюро. Нагадаємо, що із цих записів випливає, що від червня 2014 року Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента. Від його імені проводив переговори з бойовиками і організовував корупційні схеми з поставками в Україну вугілля із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Напередодні, журналісти оприлюднили останню серію розслідувань діяльності кума Путіна в Україні, яка присвячена обміну полоненими. І, судячи із телефонних розмов, Медведчук виступав скоріше на боці Росії, ніж представляв інтереси українських військовополонених. Разом із тим, він, нібито, підтримував і піар акції Петра Порошенка, пов'язані з обміном військовополонених. Зокрема йдеться про звільнення з полону кіборга Андрія Гречаного на позивний Рахман. Медвечук кілька разів просив бойовиків не віддавати його волонтерам, нібито, щоб Порошенко міг зняти зворушливий ролик.

Нагадаємо, СБУ 5 годин допитувала Порошенка у справі Медведчука. Чому важливі покази експрезидента.

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