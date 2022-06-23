Телефонний марафон: Зеленський за добу переговорив з 11 лідерами країн Європи

Телефонний марафон: Зеленський за добу переговорив з 11 лідерами країн Європи

Президент України пообіцяв і завтра продовжити такий марафон, аби забезпечити максимальну підтримку нашій державі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що 22 червня у нього був телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Зеленський провів переговори з 11 лідерами європейських країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, Литви.

Про це глава держави повідомив у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 23 червня.

Болгарія

Зеленський подякував прем'єр-міністрові Болгарії Петкову за підтримку України й "розвитку всієї Європи за нашою участю".

Латвія

Президент обговорив з премʼєр-міністром Каріньшем співпрацю між країнами, між Україною та Європейським Союзом, а також спільні можливості захистити Європу від тих криз, які влаштовує Росія, зокрема продовольчої.

Греція

"Був радий почути слова щирої підтримки України, маємо з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом однакове бачення історичної ваги рішення, яке очікується від Європейської ради", – зазначив Зеленський.

Швеція

Президент обговорив премʼєркою Андерссон перспективи двосторонньої співпраці та взаємодію на рівні європейських структур.

Естонія

Зеленський подякував пані премʼєрці Каллас за незмінну підтримку України. Сторони обговорили пріоритети двосторонньої співпраці та порядок денний у контексті саміту НАТО в Мадриді наступного тижня.

Чехія

Розмоу з премʼєр-міністром Фіалою глава держави назвав плідною. Стоорони обговорили пріоритети головування Чехії у Раді Європейського Союзу в наступні півроку.

"А зараз я впевнений, що голос Чехії – за Україну", – наголосив Зеленський.

Бельгія

Президент подякував премʼєр-міністру Де Кроо за підтримку європейської перспективи нашої держави й запросив відвідати Україну. Зеленський висловив сподівання, що Бельгія візьме істотну участь у післявоєнній відбудові нашої країни.

Австрія

Зеленський зазначив канцлеру Негаммеру, що Австрія розуміє потреби України і подякував за політичну й гуманітарну підтримку.

Словенія

У розмові з премʼєр-міністром Голобом президент домовився посилити співпрацю між країнами і подякував за послідовну підтримку кандидатства для України.

Молдова

Очільники України та Молдови підтримали одне одного напередодні важливого засідання Європейської ради. І домовилися допомагати одне одному на шляху до Європейського Союзу.

Литва

У розмові з президентом Литви Гітанасом Наусєдою Зеленський висловив повну підтримку у зв'язку з ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

На завершення президент України пообіцяв і завтра продовжити такий марафон, аби забезпечити максимальну підтримку нашій державі.