Тема – санкції проти Росії: Боррель заявив про екстрену зустріч голів МЗС країн Євросоюзу

Очільники МЗС країн Євросоюзу проведуть екстрену зустріч, у межах якої обговорять запровадження нових санкцій проти Росії, а також продовження допомоги Україні.

Ця неформальна зустріч була скликана після сьогоднішніх заяв президента Росії Володимира Путіна.

Про це голова євродипломатії Жозеп Боррель повідомив на брифінгу 21 вересня.

"Сьогодні одразу ж після того, як я почув слова пана Путіна, я скликав позачергову неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС з метою узгодження спільної позиції", – сказав Боррель.

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За його словами, загальна позиція може бути коротко сформульована так: "нас не залякали, ми продовжуватимемо нашу повну підтримку українського суверенітету та демократії і продовжуватимемо працювати над тим, щоб ця війна припинилася".

Голова дипломатії ЄС додав, що питання санкцій теж "очевидно стане предметом обговорень міністрів".

"Ми раніше попереджали, що у разі цих "референдумів" і у разі анексії будуть нові санкції. І ми почнемо пропонувати, що робити із санкціями", – сказав Боррель.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН президент США Джо Байден заявив, що Україна має такі ж права, як будь-яка суверенна нація. Тож США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії Росії.

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