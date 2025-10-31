Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Тема війни в Україні не стала ключовою під час зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Головну увагу сторони зосередили на економічних питаннях, а тему війни лише побіжно згадували.

Про це в прямому етері телеканалу Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний.

«Усе стало видно по зовнішніх інформаційних сигналах після зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Білому дому довелося виставити в етер аудіо- та відеокоментар Трампа щодо російсько-української війни вже після його вильоту з Південної Кореї», — розповів дипломат.

Він пояснив, що така поведінка свідчить про відсутність змістовної розмови щодо війни:

«Це означає, що під час особистої зустрічі тема війни могла бути лише згадана, без серйозного обговорення. Це також видно зі вступної промови Сі Цзіньпіна — він наголосив на важливості двосторонніх відносин США й Китаю, які впливають на глобальні й регіональні процеси».

На думку Безсмертного, ця риторика вказує на готовність Китаю до діалогу, але без активної ініціативи.

«Сі Цзіньпін підкреслив, що треба шукати механізми вирішення питань у регіонах і на континентах. Він фактично визнав відкритість до розмови, але водночас, через брак часу або умисно, не акцентував на війні в Україні. Жодних пропозицій озвучено не було», — сказав дипломат.

Він додав, що головним акцентом переговорів залишилися двосторонні торгово-економічні зв’язки між США та Китаєм.

Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї відбулася перша за шість років зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Ми раніше інформували, що можливості Кремля продовжувати війну сприяє готовність Китаю закуповувати великі обсяги російської нафти, незважаючи на західні санкції.