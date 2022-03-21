Тема вступу України до ЄС зійшла з перший шпальт, але МЗС її "пробиває" – Кулеба

Кулеба запевнив що займається "пробиванням" політичних рішень в різних країнах, які ще трохи мають якийсь скепсис щодо євроінтеграційного курсу України.
Тема інтеграції України до Євросоюзу зійшла з перших шпальт і заголовків європейських ЗМІ, але влада працює, щоб ця проблема не відійшла на задній план.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ще одна велика тема, яка трошки зійшла з перших шпальт і заголовків, – це наша інтеграція до Євросоюзу. Процес запущений. Президент Зеленський перебуває на вістрі цієї роботи. Уряд працює, віцепрем'єр з європейської та атлантичної інтеграції активно займаються внутрішніми завданнями, які потрібні, аби країна рухалася до ЄС", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що як міністр закордонних справ займається "пробиванням" політичних рішень та відкриванням дверей в різних країнах, які ще трохи мають якийсь скепсис щодо євроінтеграційного курсу України.
"Усе це ми подолаємо, обов'язково переможемо на всіх фронтах, усе буде добре. Але для перемоги потрібно, аби кожен з нас залишався небайдужим, робив усе, що міг, робив свій внесок у перемогу", – підсумував очільник МЗС.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нові санкції проти Росії будуть запроваджені вже цього тижня.
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