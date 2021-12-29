"Темний день для громадянського суспільства в Росії": в Раді Європи засудили ліквідацію "Меморіалу"

"Темний день для громадянського суспільства в Росії": в Раді Європи засудили ліквідацію "Меморіалу"

"Меморіал" ліквідував суд.

Російська Федерація дедалі більше віддаляється від загальноєвропейських цінностей.

Таку думку висловила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч.

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Заява генсека Ради Європи була зроблена у зв'язку з ліквідацією російським судом громадської правозахисної організації Міжнародного меморіалу. За словами Буріч, це буде "руйнівним для громадянського суспільства Росії".

"Існування та розвиток організацій громадянського суспільства є важливою опорою будь-якої європейської демократії. Проте РФ, схоже, все далі відходить від наших загальноєвропейських стандартів та цінностей", - наголосила генеральна секретарка Ради Європи.

Вона зауважила, що Москва не пристала на пропозицію Ради Європи щодо приведення законодавства у відповідність до Європейської конвенції про права людини: "Ми продовжуємо пропонувати нашу допомогу та досвід, але сьогодні настав темний день для громадянського суспільства в Росії".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки і Європейський Союз засудили закриття правозахисної організації "Меморіал" у Росії. У Брюсселі наголосили, що такою забороною ошелешені. У Вашингтоні назвали це "образою правозахисної діяльності в усьому світі".

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