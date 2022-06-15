Темпи менші, ніж ми розраховували, і аж у серпні: Арестович прокоментував Рамштайн-3

Арестович заявив, що нова військова допомога від НАТО допоможе отримати локальну перевагу, але насправді Україні потрібно вдвічі більше зброї.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував рішення міністрів країн НАТО, ухвалені в середу в Брюсселі у рамках саміту формату "Рамштайн-3".

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Що озвучив Ллойд Остін. Нам передадуть 18 155-мм гаубиць, 18 тягачів, 36 000 снарядів, додаткові снаряди HIMARS, чотири спеціалізовані автомобілі для ремонту, дві системи берегової охорони, захищена радіостанція та тисячі оптико-електронних пристроїв, у тому числі прилади нічного вигляду. Словаччина надасть Україні гелікоптери МІ-17. Канада, Польща, Нідерланди – додаткову артилерію. І Німеччина радісно повідомила, що передасть три РСЗВ Mars За даними відкритого друку вимальовується, що MLRS британських, німецьких та американських буде близько 18 штук. Це дивізіон у принципі. Треба розуміти, що, наприклад, в американській дивізії дев'ять таких одиниць стоять на озброєнні. Тобто ми отримуємо два комплекти таких дивізійних машин. Чи багато це чи мало? Щоб зробити дуже неприємно російським військам, у принципі вистачає. Це дозволить вигравати контрбатарейну стрілянину та виносити тили російського угруповання на одному двох напрямках", - сказав він.

Арестович відповів, чи є така допомога адекватною відповіддю на реальні потреби та запит України.

"Не вважаю так. Насправді нам потрібно вдвічі-втричі більше. Хоча б о другій. Але лиха біда почала, можливо ще дадуть. Але це вже позитивний момент, який при надходженні всього цього багатства на наш фронт поміняє правила гри ще раз у тому місці, де ми його застосовуватимемо. Що стосується 155-мм гармат. Нам дають їх 18, і я підозрюю, що Канада, Польща, Нідерланди ще дадуть 18 штук. Але це не багато і не мало. Це не якісний стрибок. Але це суттєва допомога, щоб отримати локальну перевагу", - сказав радник Єрмака.

Також він додав, що "найнеприємніше, що ця допомога надійде лише у серпні".

"Таким чином, темпи в Рамштаймі менші, ніж ми розраховували, а найнеприємніше, що це обіцяють аж у серпні. Тобто, у липні ми їхатимемо на тих запасах, які ще є. Або з невеликим підкиданням на шляху, що відсуває наші наполеонівські плани щодо переходу у всякі контрнаступи мінімум на два місяці, а то й на три", - підсумував він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прокоментував третю зустріч у форматі "Рамштайн".