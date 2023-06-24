Тендітна диктатура Путіна впала - Буданов

Росіяни почали гризти один одного за владу і гроші.
Пригожин погрожує "йти походом" на Москву. Шойгу, за його словами, втік із Ростова, щоб не стати жертвою в розправі.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі написав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
«Сталося те, про що ми говорили протягом тривалого часу. Стійкість і мужність української нації, попри недостатню допомогу західних партнерів, допомогла пережити найскладніші дні російської агресії», - зауважив Буданов.
«А тепер слово за нашими підготовленими штурмовими бригадами, які на плечах загарбників визволять Україну і ті території, що захочуть бути у складі могутньої, непереможної та славної нашої країни. Слава Україні!», - резюмував розвідник.
Нагадаємо, що у російського диктатора Володимира Путіна відреагували на ситуацію щодо заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який звинуватив російських військових у завдаванні ракетного удару по "вагнерівцях".
Також повідомляється, що ФСБ порушила справу про заклик до збройного заколоту після заяв Пригожина.
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