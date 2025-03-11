"Тепер м'яч на боці РФ": Рубіо про те, скільки часу має Кремль, щоб погодитися на припинення вогню

Радник США з національної безпеки Майк Волтц і держсекретар США Марко Рубіо поспілкувалися з журналістами після зустрічі з високопосадовцями України в Джидді (Саудівська Аравія).

Про це пише The Guardian.

Рубіо сказав, що Україна та США зробили "позитивний крок" під час сьогоднішніх переговорів, і що США тепер доведуть цю пропозицію до росіян. Держсекретар додав, що тепер "м’яч на боці Росії".

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Волтс каже, що у вівторок українська делегація "дуже чітко заявила, що розділяє бачення миру президента Трампа". За його словами, Україна "зробила конкретні кроки та пропозиції", зокрема прийняла пропозицію Вашингтона щодо повного припинення вогню.

Волтц пообіцяв поговорить з російською стороною "найближчими днями".

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Державного секретаря США Марко Рубіо запитали, чи є крайній термін, до якого росіяни повинні відповісти на пропозицію про тимчасове припинення вогню на 30 днів.

"Ми запропонуємо їм цю ідею. Україна готова перестати стріляти і почати говорити, і тепер їм буде потрібно вирішувати "так" або "ні". Сподіваюся, вони скажуть так. Якщо так, то я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Якщо вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру", – каже держсекретар США.

Рубіо каже, що Дональд Трамп "хотів, щоб ця війна закінчилася вчора" і що він сподівається, що Росія прийме угоду про припинення вогню "якомога швидше".

"Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь "так" якнайшвидше, щоб ми могли перейти до другої фази цього, тобто реальних переговорів", — каже він.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

Також за результатами зустрічі США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Крім того, сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів України.

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