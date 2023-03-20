Тепер Росія повинна позбутися Путіна, Сі Цзіньпін не може його підтримувати - Подоляк

Про це під час інтерв'ю італійському ЗМІ Corriere Della Sera заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Однак по суті все змінюється: Сі Цзіньпін зустрінеться з лідером, якого підозрюють у масових злочинах. І який сенс опосередковано брати на себе відповідальність за токсичність Путіна для такого лідера, як китайський, який прагне до центральної ролі в міжнародній політиці? Путін ставить його в дуже неоднозначну позицію. У будь-якому випадку Китай має повне право обирати власні пріоритети», - сказав Подоляк.

Також він переконаний, що будь-який такий компроміс з Росією призведе не до миру, а до загострення ситуації, а потім і до конфлікту.

«Територіальних компромісів бути не може: це буде лише тимчасове перемир’я, яке дасть Росії можливість реорганізуватися, відновити свою армію, адаптувати свою економіку до воєнного стану, а потім знову атакувати», - пояснив Подоляк.

«Відмова від українських територій означає визнати, що ми програли, а також виконати ультиматум Росії і визнати, що демократична Європа слабша. Вам це потрібно? Нам ні. Ми повинні припинити війну, щоб відновити баланс сил у світі: переговори будуть можливими лише після повного виведення Росії», - пояснив радник Офісу президента.

Він додав, що не бачить сенсу у тому, якщо Китай надішле зброю Росії.

«Це негайно стане відомим фактом, і Китай поставить під загрозу свої торгові та технологічні відносини з іншими країнами. А по-друге, навіщо допомагати Росії, яка переживає цивілізаційний крах? Сучасної Росії скоро не буде; це була б інвестиція без повернення, а Китай надто прагматичний, щоб робити подібні помилки. По-третє, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни. Сьогодні немає сенсу робити ставку на Росію, вона не є перспективним союзником, а виявляється відсталою країною, яка прагне компенсувати свої слабкості надлишком агресії. Росія застосовує прямий шантаж, підкуп, політичні вбивства, військовий конфлікт – все це деструктивні технології. З іншого боку, Китай грає за зовсім іншими, довшими, різноспрямованими столами. Швидше, Китай може скористатися становищем сильно ослабленої та дискредитованої Росії. Не забуваймо, що стабільна міжнародна торгівля та доступ до технологічних ноу-хау надзвичайно важливі для Пекіна, він ставить себе в конкурентні відносини зі Сполученими Штатами та Європою, але не хоче прямих конфліктів і санкцій. Росія, навпаки, може запропонувати лише саморуйнівну війну», - зауважив Подоляк.

Він висловився і про китайський «мирний план» з 12 пунктами.

«Це документ, який формулює дуже загальні принципи, це не зважена логістична пропозиція. У ньому немає деталей, немає виваженої логіки. В одному пункті йдеться про непорушність суверенітету та територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії: але це абсолютне протиріччя. Мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, а починатися з обов’язкового виведення російських військ з України», - резюмував Подоляк.

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Нагадаємо, раніше Китай запропонував свій "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. Проте у США та ЄС скептично поставились до цього, зауваживши, що це більше вигідно агресору Росії.

Також Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву цього тижня, де планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Деякі ЗМІ також пишуть, що китайський лідер має намір поспілкуватись із Володимиром Зеленським.

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