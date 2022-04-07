"Тепер російський глядач хоче крові": Подоляк закликав Москву знизити градус ворожнечі

Російські пропагандисти роками ростили в медіа ненависть до України, заявив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, якщо Росія прагне продемонструвати готовність до діалогу з Україною, вона має знизити градус ворожнечі.

Про це радник голови ОП написав у Мережі 7 квітня.

"Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж військові. Вони роками ростили в медіа ненависть до України. Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок", – йдеться в дописі Подоляка.

"Якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона має знизити градус ворожнечі", – наголосив він.

Нагадаємо, російська влада звірства своїх військових у Бучі назвала вигадкою, а фото жорстоко закатованих людей – фейком. Окрім того, напередодні російські пропагандисти одного з видань опублікували статтю "Що потрібно зробити з Україною". Автори відкрито заявляють про геноцид та те, що "українців терором потрібно змусити відмовитись від їхньої національності".

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