Тепер увага на Україні — Трамп зробив сенсаційну заяву на G7

Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном під час двосторонньої зустрічі на полях саміту G7 у понеділок, 15 червня / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що після підписання угоди з Іраном вінн зосередиться на війні в Україні.

Про це глава Білого дому сказав, виступаючи перед пресою разом із президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G7.

Трамп зазначив, що вчора він «мав дуже добру розмову» з президентом України Володимиром Зеленським, а також з диктатором Володимиром Путіним.

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«Я бачу, що, можливо, ми можемо щось там зробити, справді так. Я думаю, що вони обидва (Зеленський і Путін — Ред.) відкриті до цього. Тож тепер, коли це (війна в Ірані — Ред.) завершено, ми зосередимося на цьому (припиненні війни і Україні — Ред.)», — сказав президент США.

Трамп вкотре повторив, що на війні в Україні «щомісяця гине 25 000 людей, переважно солдати». Він не уточнив, про яку сторону йдеться.

«І цього не повинно траплятися, але вчора у мене було дві дуже гарні розмови, ми поговоримо про це», — підсумував американський президент.

Нагадаємо, у неділю, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін зателефонував американському президенту Дональду Трампу і привітав його з 80-річчям.

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Після цього диктатор ніч проти 15 червня наказав влаштувати чергову масовану атаку по Україні ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ та область, Дніпро, Харків, Суми. Зокрема, під ударом опинився один із найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

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