Теракт або хімічна атака: Росія може готувати диверсії в окупованому Криму, щоб звинуватити Україну - розвідка

Теракт або хімічна атака: Росія може готувати диверсії в окупованому Криму, щоб звинуватити Україну - розвідка

Диверсія може статись на заводі "Титан" в окупованому Армянську.

Росія може готувати теракт або хімічну атаку в окупованому Криму, щоб звинуватити в цьому Україну.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Сьогодні о 20:00 годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали", - повідомляє українська розвідка.

Також у Головному управлінні розвідки наголосили, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовує всі заяви з цього приводу.

Нагадаємо, у Криму, який РФ незаконно анексувала в 2014 році, окупанти евакуювали усю нічну зміну хімічного заводу "Титан", що в окупованому Армянську. Це може бути підготовкою для російської провокації проти України.

Також російські окупанти заблокували в'їзд та виїзд у Криму і не пропускають українців

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