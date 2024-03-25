Теракт у "Крокус Сіті Хол": як і чому Москва стала мішенню "ІДІЛ" – FT

"ІДІЛ" взяло відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол" під Москвою.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" одразу взяло на себе відповідальність за розстріл відвідувачів "Крокус Сіті Хол" у російському Красногорську. Так, угруповання джихадистів оприлюднило заяву з подробицями про напад і назвали це війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

Проте президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні до росіян після теракту не згадав про це угруповання.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Натомість російські пропагандисти намагалися звинуватити Україну, що, на думку аналітиків, мало на меті ще більше розпалити ненависть росіян проти свого сусіда та відвернути увагу від прогалин у системі безпеки Москви, які збільшилися після повномасштабного вторгнення Путіна до Україну у лютому 2024 року.

Відповідальність за напад поклали саме на "ІДІЛ-K" (Isis-Khorasan або Isis-K) – ісламська група, що називає себе держава Хорасан, названа за старою назвою регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану та Афганістану. Вона виникла в східному Афганістані наприкінці 2014 року та швидко завоювала репутацію, бо Isis-K діє з надзвичайною жорстокістю.

Але російські офіційні особи та державні ЗМІ мало згадували про заяви "ІДІЛ". Натомість Володимир Путін, російські офіційні особи та служба безпеки ФСБ неодноразово заявляли, що нападників перехопили нібито під час спроби втекти до України після нападу.

Україна рішуче заперечує будь-яку причетність і каже, що Путін намагається звинуватити Київ, щоб створити привід для ескалації своєї 10-річної війни.

Речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон заявила, що "ІДІЛ" несе виключну відповідальність за цей напад. Української участі не було взагалі".

Наукова співробітниця Центру Девіса при Гарвардському університеті Віра Миронова сказала, що примітним є те, що нападники змогли завдати удару, коли Росія перебуває у стані війни і коли її військові та служби безпеки мобілізовані.

На її думку, "ІДІЛ-К" вразив Москву, тому що це було відносно легко: "Справа в зручності цілі".

Після повномасштабного вторгнення до України два роки тому, ФСБ змінила фокус своєї уваги, йдеться в аналізі офіційних заяв незалежної "Нової газети Європи".

Якщо раніше ФСБ майже повністю зосереджувалася на ісламістській терористичній загрозі, то від 2022 року більшість її заяв стосується України.

Часто ті, кого звинувачували в "тероризмі" і перехоплювали ФСБ, були росіянами, які протестували проти війни або уряду.

"Путін вважав, що його боротьба проти ісламських бойовиків закінчилася після умиротворення Чечні", республіки з мусульманським населенням, яка воювала та програла дві війни за незалежність у 1990-х і 2000-х роках", - сказав Камаль Алам, нерезидент Атлантичної ради.

"Насправді Росія вже давно є мішенню для "ІДІЛ", і це помітно посилилося після її військового втручання до Сирії 2015 року, її подальшої участі в Африці та її відносин з Талібаном", – сказав Лукас Веббер, співзасновник MilitantWire, який проводить аналіз діяльності бойовиків.

За останні роки "ІДІЛ-К" вбила сотні людей, ведучи кампанію проти шиїтської меншини в Афганістані та серію замахів на відомих лідерів Талібану. Минулого року він атакував політичний мітинг у Пакистані та був пов’язаний зі смертоносними вибухами біля могили командира Касема Сулеймані в Ірані в січні.

У вересні 2022 року "ІДІЛ" організувала напад смертника на посольство Росії в Кабулі.

"Isis-K навіть розгорнула російськомовне пропагандистське крило. Вона зосередилася на підбурюванні прихильників до нападів на Росію", - каже Лукас Веббер.

За словами Віри Миронової, багато з членів "Isis-K" походять із Таджикистану – країни, звідки велика кількість людей їде до Росії як трудові мігранти.

"У доктрині ІДІЛ Росія така ж погана, як США, Китай та Іран. Isis-K вірить [у] зовнішні атаки, які мають видовищний характер, які викликають великий резонанс і роблять її діяльність провідним рухом джихадистів у світі", - сказав Асфандьяр Мір, старший науковий співробітник Інституту миру США.

У разі підтвердження, напад на російський "Крокус Сіті Хол" стане першим великим терактом "ІДІЛ-К" за межами південно-західної Азії. Це може бути спрямоване на підвищення авторитету групи та розширення її вербування, сказала Аміра Джадун, доцентка кафедри політичних наук Університету Клемсона.

Як наслідок, теракт у Росії може бути останньою ознакою того, що Афганістан стає базою для глобальних терористичних атак, вважають аналітики.

"Останній рік чи близько того зросла стурбованість щодо активних атак з боку ІДІЛ-К з Афганістану. Вони прагнули продемонструвати географічний діапазон", - резюмують експерти.

Нагадаємо, у Франції оголосили надзвичайну ситуацію після теракту у Москві.

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