Теракт у "Крокусі" став зброєю Путіна: у ГУР назвали наслідки для росіян

Представник ГУР Вадим Скібіцький наголосив, що диктатор Володимир Путін посилить антитерористичні заходи, які торкнуться будь-кого, хто не погоджується з його режимом, після теракту у "Крокус Сіті Хол". Путін матиме ще один важіль тиску на громадян Росії.

Про це він розповів "Апостроф TV".

Скібіцький зауважив, що теракт та стрілянина у "Крокусі" матимуть певні наслідки для Росії, але більшість з них – це грамотно продумані ходи Путіна.

"Путін продовжить сіяти свою пропаганду та ще більше посилить мілітаризацію РФ. І цей інформаційний тиск буде відчутний не тільки на території країни-агресорки, адже наразі російські дезінформаційні статті, новини швидко розлітаються по світу і сприймаються деякими країнами серйозно", - наголосив він.

Скібіцький також каже, що повноваження російських спецслужб та поліції можуть розширитися.

На думку представника ГУР, про цей теракт ще довго буде говорити і сам Путін, і, як наслідок, світ.

За словами Скібіцького, Путін, у позиції "захисника держави", буде не тільки карати висловлювання проти його влади, але й нав'язувати народу "загрозу міжнародного" плану.

І ще одним наслідком усіх цих дій Путіна та його влади буде ще більше мовчання суспільства, тому про створення гідної опозиції в Росії зараз не йде мова.

Нагадаємо, генерал-майор РФ видав свою версію про теракт у "Крокусі" – він каже, що "спецслужби Заходу вживили терористам в мозок чипи" (відео).

Читайте також провідні новини дня: