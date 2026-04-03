Терехов: Демократична європейська Україна - це сильні, фінансово спроможні громади

Під час дискусії він наголосив, що децентралізація залишається одним із ключових напрямів реформ у межах європейської інтеграції України, однак її наступний етап має бути зосереджений не лише на повноваженнях, а й на реальній фінансовій спроможності громад.

«Повноваження мають дорівнювати ресурсу — інакше це не працює. Нам потрібно переходити від ручного розподілу коштів до прозорих публічних інвестицій, якщо ми хочемо, щоб території залишалися з людьми», — заявив Ігор Терехов.

Він підкреслив, що це не лише питання моделі управління, а й економічної основи стійкості країни. За словами голови АПМГ, сильні громади формують середовище, в якому розвивається бізнес, створюються робочі місця та генеруються податкові надходження, що є критично важливим для відновлення економіки.

Окремо Ігор Терехов наголосив на людському вимірі цієї політики.

«Люди повертаються не просто в країну — вони повертаються в конкретні громади. І саме від того, чи є там робота, житло, базові послуги та зрозумілі перспективи, залежить, чи повернуться вони взагалі», — зазначив він.

За словами посадовця, фінансова спроможність громад безпосередньо пов’язана з якістю життя людей, стабілізацією демографічної ситуації та збереженням людського капіталу країни.

Водночас Ігор Терехов підкреслив, що саме громади забезпечують керованість територій і безперервність базових послуг навіть в умовах війни, а також стануть ключовими виконавцями відбудови України, від ефективності яких залежатиме її результат.