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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
48
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1 хв

Терехов: Я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця

Залучення іноземної робочої сили під час та після війни має залишатися під суворим контролем держави, а пріоритет у працевлаштуванні — надаватися українським громадянам.

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Терехов: Я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця

Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час слухань у Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів. Заяву політика оприлюднили в соцмережах АПМГ.

«Я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця. Сьогодні наші хлопці та дівчата боронять нашу землю, захищають нас — і потім не матимуть робочих місць», — заявив Ігор Терехов.

Він також уточнив, за яких умов вважає залучення іноземців прийнятним.

«Давайте відверто казати. Сьогодні, на мій погляд, якщо у нас така ситуація склалася — я за те, щоб були залучені студенти-іноземці, яких ми б навчали та залучали валютні кошти для держави. Але я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця. А сьогодні наші хлопці та дівчата боронять нашу землю, захищають нас і безпекову ситуацію в Європі — і потім не матимуть робочих місць. Це, на мій погляд, недоречно», — наголосив очільник АМПГ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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