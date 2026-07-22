Терехов: Я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця

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Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час слухань у Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів. Заяву політика оприлюднили в соцмережах АПМГ.

«Я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця. Сьогодні наші хлопці та дівчата боронять нашу землю, захищають нас — і потім не матимуть робочих місць», — заявив Ігор Терехов.

Він також уточнив, за яких умов вважає залучення іноземців прийнятним.

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«Давайте відверто казати. Сьогодні, на мій погляд, якщо у нас така ситуація склалася — я за те, щоб були залучені студенти-іноземці, яких ми б навчали та залучали валютні кошти для держави. Але я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця. А сьогодні наші хлопці та дівчата боронять нашу землю, захищають нас і безпекову ситуацію в Європі — і потім не матимуть робочих місць. Це, на мій погляд, недоречно», — наголосив очільник АМПГ.

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