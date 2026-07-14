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Такою думкою поділилася блогерка та політична оглядачка Альона Яхно на тлі новини про те, що з 15 липня в столиці зростають тарифи на проїзд: разова поїздка коштуватиме 30 гривень, а місячний проїзний — понад 3,5 тисячі гривень.

За словами Яхно, подорожчання відчутно вдарить по гаманцях мільйонів киян та мешканців передмість, які їздять на роботу до столиці. У цьому контексті Яхно згадала приклад Харкова, де проїзд залишається безкоштовним, та мера міста Ігоря Терехова.

«Терехов розуміє, що не всім війна — мать родна. Більшість громадян за ці роки збідніли», — зазначила експертка.

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На її переконання, питання роботу муніципального транспорту варто розглядати на загальнодержавному рівні.

«Можливо, настав час винести питання роботи муніципального транспорту з рівня окремих громад на рівень держави. Знайти і затвердити формулу, яка б дозволяла все ж враховувати платоспроможність громадян і обмежувати „апетити“ місцевих керівників», — написала Яхно.

Вона додала, що політика розвитку пасажирського транспорту могла б стати одним із напрямків роботи нового Кабінету міністрів, і що гіпотетичний уряд Терехова впорався б із цим завданням, однак наразі це питання доведеться відкласти до виборів.

«А поки киянам лишається тихо заздрити харків’янам з їхнім безкоштовним проїздом і мером, який має емпатію до людей», — резюмувала Альона Яхно.

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