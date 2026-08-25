Терехов: Під час війни люди не повинні залишатися сам на сам із проблемами

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За його словами, сьогодні особливо важливо кожному на своєму місці робити усе можливе для підтримки людей, щоб вони навіть в умовах війни відчували турботу та захищеність.

«Під час війни дуже важливо, щоб кожен на своєму місці робив усе можливе й неможливе. Головне — щоб люди залишалися, щоб вони відчували себе у більш-менш комфортних, наскільки це зараз можливо, умовах і були захищені», — зазначив Терехов.

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Водночас очільник АПМГ зауважив, що сьогодні складно повністю убезпечити українців від наслідків російських атак, однак влада може протидіяти соціальним викликам, байдужості та розпачу.

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«Так, ми сьогодні, на жаль, не можемо повністю захистити людей від ракет і обстрілів. Але захистити від байдужості, від соціальних викликів, від розпачу та бажання виїхати, — це наша місія», — наголосив Ігор Терехов.

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