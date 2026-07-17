Терехов: План відновлення України має визначити обсяги фінансування від міжнародних партнерів

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Таку думку висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Нам потрібна комплексна програма національного відновлення. Я чудово розумію, що зараз йде війна, але вже сьогодні потрібно, щоб був план конкретних дій, який визначить яке житло ми будуємо, яке робочі місця ми створюємо, яка спеціалізація міст у нас буде», — зазначив Терехов.

На переконання очільника АПМГ, такий план не повинен обмежуватися лише ремонтом та поверненням в експлуатацію об’єктів радянської епохи.

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«План має бути системний, розроблений і затверджений на державному рівні. І я дуже хочу, щоб він передбачав не тільки ремонт і повернення в експлуатацію того, що було у нас ще з часів Радянського Союзу. Сьогодні країна потребує зовсім іншого», — підкреслив він.

За словами Терехова, план відновлення має бути інноваційним і чітко визначати джерела фінансування.

«Наш план відновлення має бути інноваційним. Він має містити конкретні підходи і проєкти та чітко визначати, яке потрібне фінансування від держави, яке потрібне фінансування від державних інституцій, від підприємців, бо вони будуть теж учасниками програм відновлення і розвитку. Він має визначати обсяги фінансування, які ми маємо залучити від наших міжнародних партнерів», — розповів очільник Асоціації.

Окремо він назвав міжнародних партнерів, які готові долучитися до фінансування відновлення.

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«Я маю на увазі такі світові банки як ЄБРР, ЄІБ, бо вони зараз з нами тісно співпрацюють і дуже велику увагу приділяють питанням українського відновлення. Тобто сьогодні дуже багато складових, і потрібно сьогодні вже цим займатися, бо інакше ми просто втратимо людей», — підсумував Ігор Терехов.

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