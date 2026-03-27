Терехов: Пріоритет політики прифронтових міст і громад - люди та їхня безпека

Очільник АПМГ під час заходу представив позицію прифронтових громад України щодо відновлення та безпеки. Він наголосив, що прифронтові громади сьогодні працюють в умовах щоденного ризику та не мають права на помилку, адже від рішень місцевої влади залежить життя людей.

«Ми живемо під постійними обстрілами, але водночас забезпечуємо роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальних служб. Наше завдання - зробити так, щоб життя в містах не зупинялося», - зазначив Терехов.

За його словами, в центрі політики прифронтових міст і громад перебувають люди та їхня безпека.

«Сильне суспільство - це те, яке здатне подбати про своїх людей у будь-яких умовах», - процитував Терехов колишнього прем’єр-міністра Швеції Таге Ерландера.

Говорячи про потреби прифронтових територій, вн зазначив, що йдеться не лише про фінансову допомогу.

«Нам потрібні не просто ресурси. Нам потрібна нова система мислення і партнерство. Передусім - програми навчання для міст і передача досвіду від країн, які вже проходили відновлення після великих воєн», - підкреслив Ігор Терехов.

Серед ключових напрямів співпраці він назвав децентралізацію та захист енергетичної інфраструктури, розвиток підземної критичної інфраструктури, впровадження новітніх технологій, розвиток оборонного виробництва та ІТ.