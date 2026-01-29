Терехов пропонує впроваджувати в Україні збалансовану систему доступу до житла

Реклама

За його словами, з огляду на обмежену платоспроможність населення та високі безпекові ризики, Україні потрібна збалансована система доступу до житла, яка не зводиться лише до іпотеки. Саме тому він пропонує поєднання кількох моделей.

Перший напрям - муніципальне орендне житло. Йдеться про квартири, які перебуватимуть у власності громади або спеціального муніципального оператора та здаватимуться в довгострокову доступну оренду за прозорими правилами. Такий фонд має стати інструментом кадрової політики для вчителів, лікарів і працівників критичної інфраструктури.

Друга модель - оренда з правом викупу. Вона буде поєднувати доступну оренду з поетапним набуттям власності та дасть родинам можливість поступово стати власниками житла без високого стартового фінансового бар’єру.

Третій елемент - пільгова іпотека. Голова АПМГ підтримав її розвиток, але наголосив, що іпотека не може бути єдиним інструментом житлової політики. Без масового зростання пропозиції житла вона не забезпечує доступності, а для прифронтових регіонів потребує додаткових державних гарантій і субсидування ризиків.

Мер Харкова наголосив, що ключовий критерій для всіх моделей - доступність: платіж за житло має становити не більше 20-25% доходу домогосподарства або бути співставним з середньою орендною ставкою в регіоні.

«Муніципальне орендне житло та оренда з правом викупу мають стати базовими рішеннями для прифронтових міст і ВПО, оскільки вони дозволяють людям повернутися або закріпитися в місті без непосильних фінансових зобовʼязань, але з чіткою перспективою стабільного життя», - констатував Ігор Терехов.