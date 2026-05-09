Терехов: Принципово важливо, щоб членство України у ЄС було повноправним, а не частковим чи символічним

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, наголосивши, що в центрі євроінтеграційних процесів мають бути не статистичні показники чи звіти про реформи, а люди.

«Сьогодні Європейський Союз уже є головним економічним партнером України — понад половина всієї зовнішньої торгівлі України припадає саме на ЄС — але головне питання полягає в іншому: яке місце Україна займатиме в європейській економіці в майбутньому? Для нас принципово важливо, щоб наше членство було повноправним, а не частковим чи символічним, і щоб Україна не залишалася лише постачальником сировини чи дешевої робочої сили на європейські ринки. Євроінтеграція має стати інструментом реіндустріалізації країни, розвитку виробництва, створення нових робочих місць та інтеграції України у європейські виробничі й технологічні ланцюги», — акцентував Ігор Терехов.

Саме тому, на його переконання, сьогодні дедалі більше значення мають інвестиції у реальний сектор економіки: енергетику, інфраструктуру, логістику, машинобудування, оборонну промисловість, переробку та сучасні технології. Україна має стати частиною європейського економічного простору не лише як ринок збуту чи територія відновлення, а як простір виробництва, інновацій і розвитку, впевнений очільник АПМГ.

«А головне — в центрі всіх цих процесів мають залишатися не статистичні показники чи звіти про виконані реформи, а люди. Наша інтеграція в ЄС має вимірюватися тим, наскільки реально змінюється повсякденне життя українців всередині країни. Чи з’являються нові робочі місця, чи стають якіснішими медицина та освіта, чи стають безпечнішими, комфортнішими та сучаснішими міста та громади, чи може молодь планувати своє майбутнє в Україні, а не шукати його в інших країнах. Тому що якщо євроінтеграція не дає людям відчутного результату у повсякденному житті, вона ризикує залишитися формальністю без реального ефекту для суспільства», — резюмував Ігор Терехов.

