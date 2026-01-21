Терехов закликав міжнародних партнерів не вимагати збільшення комунальних тарифів для українців

Реклама

“Із Давосу лунають заклики до України: реформи, боротьба з корупцією, детінізація, виконання умов партнерів. І з цим складно не погодитися — ми самі цього хочемо, бо будуємо європейську державу і наш курс на вступ до ЄС незмінний. Ми щиро вдячні Європейському Союзу, МВФ та всім міжнародним партнерам за фінансову підтримку — ми дуже її потребуємо, як ніколи. Ми розуміємо: допомога має умови. Але! Важливо сказати чесно: війна — не час для шокових рішень, які лягають на тих, хто й так несе найважчий тягар. Піднімати зараз податки для ФОПів, збільшувати комунальні тарифи для населення, зменшувати або скасовувати субсидії в час, коли сотні тисяч родин сидять без світла й опалення, без води, — це виглядає несправедливо”, - заявив Терехов.

На його переконання, це не про “економіку” в таблицях - це про людей, які тримають країну на межі можливого. Відповідно, будь-яке рішення сьогодні має проходити один тест: чи робить воно людей сильнішими - чи залишає їх без опори.

“Всі наші міжнародні партнери визнають: сьогодні український народ захищає не лише свій суверенітет, а й європейські цінності, демократію та міжнародний порядок, заснований на праві й справедливості. І ми всі — весь український народ — платимо за це надзвичайно високу ціну. Більше того: міжнародні компроміси ми зараз оплачуємо своєю кров’ю”, - нагадав мер прифронтового Харкова.

Він підкреслив: ми віримо в себе - у нашу здатність захищатися, відбудовуватися і реформуватися. І ми зрештою прийдемо до європейських зарплат і пенсій, до якості послуг і економічно обґрунтованої ціни на них.

“Це буде. Але шлях до Європи не може проходити через втрату довіри людей у найважчий час. Бо стійкість країни починається зі стійкості родин. А зараз — ключове інше: нам потрібна підтримка, щоб люди вистояли. Щоб українці не втратили віру в справедливість. З настанням миру ми зробимо все, щоб реформи були швидкими й чесними, а економіка — сильною й прозорою. Та зараз — час підтримки, а не шоків. Час зберегти людську витривалість, довіру й гідність. Справедливість — це теж зброя. І сьогодні вона має працювати на українців”, - констатував Ігор Терехов.