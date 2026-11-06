Терехов закликав запровадити нові стандарти будівництва для українських міст

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Таку позицію висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час конференції, організованої Групою Світового банку та профільним міністерством.

«Моя позиція чітка: Україна має будувати вже зараз. Якщо відкладати розвиток прифронтових територій на „після війни“, ми втрачатимемо людей, фахівців і бізнес», — наголосив Терехов.

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За його словами, відновлення зруйнованих об’єктів не повинно означати повернення до старих підходів, які не враховували сучасних безпекових ризиків. Кожна нова будівля має бути захищенішою, технологічнішою та здатною функціонувати навіть в умовах пошкодження критичної інфраструктури.

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«Відбудовуючи Україну, ми не повинні відтворювати її стару вразливість. Кожен новий об’єкт має бути безпечнішим, автономнішим і технологічнішим за той, який було зруйновано», — зазначив очільник АПМГ.

Терехов закликав розробити нові стандарти будівництва для прифронтових міст, які передбачатимуть посилені вимоги до укриттів, енергозабезпечення, водопостачання та критичної інфраструктури.

Прикладом такого підходу став представлений Харковом проєкт відновлення Північної Салтівки. Він передбачає будівництво нового житла, дитячого садка з укриттям, просторів для бізнесу, впровадження енергоефективних і безбар’єрних рішень, а також облаштування підземного захисного простору на 2200 осіб.

Мер наголосив, що Харків готовий стати майданчиком для практичного впровадження нових підходів до відбудови, які надалі можна буде масштабувати на інші міста України.

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