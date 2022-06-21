"Територіальна цілісність має переважати": Токаєв вдруге публічно заявив про невизнання "ЛДНР"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв уже вдруге публічно заявив, що його держава не визнаватиме так звані "ЛНР" та "ДНР".

Очільник країни пояснив, що в цьому контексті головне – територіальна цілісність України.

Про це Токаєв сказав на Катарському економічному форумі.

"Висловлюючи нашу оцінку щодо територіальної цілісності держав, я, звичайно ж, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. Тому, на мій погляд, територіальна цілісність має переважати", – заявив президент Казахстану.

Нагадаємо, 17 червня у присутності російського президента Володимира Путіна Токаєв заявив, що його країна не визнає державності "ДНР" та "ЛНР" та назвав їх квазідержавними утвореннями.

Після цієї заяви полковник ФСБ у відставці, ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков заявив, що такого приниження, якого завдав Токаєв Путіну, останній не відчував давно, а може, навіть ніколи.

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