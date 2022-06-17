"Територія беззаконня": український постпред прокоментував смертні вироки іноземцям у "ДНР"

Росія, яка створила і контролює терористичну організацію "ДНР", несе повну відповідальність за смертний вирок, винесений трьом військовополоненим іноземцям в окупованому Донецьку.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Росія намагається перетворити Донецьку та Луганську області на територію беззаконня з терористичними організаціями, так званими "ДНР" і "ЛНР", створеними та контрольованими нею. У цьому зв’язку винесений минулого тижня в Донецьку "смертний вирок" трьом військовополоненим є чіткою і тривожною тенденцією. Як би не було організовано імітаційний судовий процес, Росія несе за це повну відповідальність", - сказав Цимбалюк.

Україна вимагає від російської сторони відповідного гуманного ставлення до військовополонених.

"Залучення спеціалізованих міжнародних установ для моніторингу умов їх утримання на підконтрольних росії територіях є обов’язковим", - резюмував український посол.

Нагадаємо, самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти. "Суд" засудив Ейдена Асліна і Шона Піннера з Великої Британії та Саадуна Брагіма з Марокко.

Крім того, нещодавно стало відомо, що полоненого громадянина Південної Кореї, який воював на боці України, також судитимуть у так званій "Донецькій Народній Республіці".

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