Територія в обмін на мир: Зеленський відповів на заклики іноЗМІ до "важких компромісів"

Територія в обмін на мир: Зеленський відповів на заклики іноЗМІ до "важких компромісів"

Президент Зеленський помітив негативну тенденцію в іноземній пресі, де дедалі частіше лунають заклики, що Україна має піти на компроміс з РФ.

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що в деяких західних ЗМІ почали з'являтися статті про те, що Україна має поступитися Росії територіями.

По це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 25 травня.

"Почали з'являтися симптоматичні редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік", – зазначив президент.

Раніше ТСН.ua писав, що у західних медіа розгортається небезпечна для України дискусія: а що власне вважати перемогою України.

Наприклад, у The New York Times вийшла стаття під назвою "Війна в Україні ускладнюється, а Америка не готова". Журналісти стверджують, що не в інтересах США ще більше занурюватися у війну Росії проти України, бо це може похитнути довгостроковий мир і безпеку на європейському континенті.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував цю статтю і заявив, що Україна не торгує своїм суверенітетом.

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