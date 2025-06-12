Дедлайн від Трампа для Путіна закінчився, а нічого не сталося: що буде далі

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп 28 травня встановив Володимиру Путіну двотижневий термін для досягнення змін в українській війні. Проте будь-яких успіхів не було досягнути Тепер залишається питання: що робитиме Вашингтон.

Про це пише німецький журнал Focus.

У виданні нагадують, що два тижні тому Трамп дав Путіну двотижневий термін для досягнення прогресу в мирних переговорах з Україною. Цей термін минув без прориву. Трамп погрожував Путіну, що він «відреагує по-іншому», якщо прогресу не буде. Однак досі глава Білого дому ще не оприлюднив чіткого плану своїх наступних кроків.

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Колишній британський дипломат у Москві та Києві Джон Форман заявив, що Путін, ймовірно, не поставився до дедлайну серйозно. Російський диктатор відомий тим, що його не лякають ультиматуми та терміни, сказав Форман.

За словами українського нардепа Олексія Гончаренка, Путін продовжуватиме свою тактику, доки США не вживуть серйозних заходів проти Росії. Однак Трамп демонструє небажання запроваджувати нові санкції. Тим часом адміністрація Трампа дедалі більше дистанціюється від конфлікту, скорочуючи військову допомогу Україні. Це може поставити під загрозу життя українців і зіграти на руку Росії, повідомили українські чиновники виданню Newsweek.

Мирний процес зайшов у глухий кут

Хоча США запропонували угоду про припинення вогню, яку Москва відхилила в березні, мирні переговори зайшли в глухий кут. Трамп часом натякав на відмову від посередництва. Раунд переговорів у червні завершився лише обміном полоненими. Нове припинення вогню виглядає далеким, і шанси на його укладення до 2025 року є малими, зазначають у Newsweek.

Нагадаємо, що американські журналісти вже глузують із Трампа через його постійно обіцянки вирішити українське питання за два тижні.

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Раніше видання NBC проаналізувало, що буде, якщо Путін вкотре проігнорує вимогу президента США.