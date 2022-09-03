"Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна": Подоляк відповів російським чиновникам

Лише Україна, звільняючи свої території, визначатиме терміни закінчення війни, як і майбутній обсяг виплат Росією репарацій.

Водночас чиновники в РФ увесь час повторюють, що "спеціальна воєнна операція" буде завершена в терміни".

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі.

"Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій", – йдеться у заяві Подоляка.

Нагадаємо, напередодні спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росії нібито вистачить ресурсів, аби завершити війну проти України перемогою. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, заявивши, що Росії має вистачити ресурсів на репарації та контрибуції для України.

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