Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що термінів підготовки меморандуму про мир та припинення вогню «немає і бути не може». Він зазначив, що на Росію та Україну чекають «складні контакти з вироблення єдиного тексту».

Про це пише російське державне агентство «РИА Новости».

«Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, диявол криється в деталях», — сказав Пєсков.

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Представник Кремля заявив, що з обох сторін, російської та української, очікується підготовка проєктів документів для обміну. Потім, за його словами, відбудуться «складні контакти з вироблення єдиного тексту».

Також речник РФ додав, що конкретних рішень про місце продовження двосторонніх контактів поки що немає.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що питання про дедлайн та тимчасові рамки для можливого припинення вогню не обговорювали в розмові очільника РФ Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа.

Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

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Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.

За словами президента України Володимира Зеленського, якщо російська сторона запропонує якісь «меморандуми», то це не буде секретом. Такий документ, на його думку, міг би стати основою для подальшої «мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору».

Очільник Росії Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом. Путін заявив, що «припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей». Які це домовленості — він не уточнив.

Також Путін розповів про меморандум між Росією та Україною, до якого може «увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання» та нібито готовність працювати над таким меморандумом. Детальніше про меморандум він не розповів. Очільник РФ також вважає, що переговори у Стамбулі вказують на те, що «сторони на правильному шляху».

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