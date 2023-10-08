"Терор відкрив уже занадто багато фронтів": головне зі звернення Зеленського

Наразі вже є понад сотня звернень до посольства України в Ізраїлі від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Увечері, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Розмова з Нетаньягу

Сьогодні президент мав розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Глава держави висловив співчуття через численні втрати від удару бойовиків. Своєю чергою прем’єр-міністр Ізраїлю поінформував про ситуацію станом на зараз.

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"Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким", – зазначив Зеленський.

Він запевнив, що посольство України в Ізраїлі, усі українські дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти співвітчизникам, які потребують допомоги.

Наразі вже є понад сотня звернень до Посольства від українців. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Зеленський закликав всіх громадян України в Ізраїлі бути уважними та виконувати інструкції місцевих сил безпеки.

"Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.

Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій", – запевнив він.

Терор проти людства

За словами президента Зеленського, терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства: війна проти України, війна на Близькому Сході, дестабілізації в Африці, постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу.

"Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору.

І сьогодні, цього вечора, я хочу подякувати саме таким нашим людям, які рятують життя, які роблять усе, щоб терор програвав", – підсумував глава держави.

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Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За останніми даними, за два дні конфлікту загинуло вже 600 людей. Також відомо про дві тисячі поранених.

ХАМАС захопив кілька десятків заручників в Ізраїлі, серед яких цивільні та військові. Частину з них уже звільнили. За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

Президент США Джо Байден віддав розпорядження надати додаткову допомогу Ізраїлю.

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