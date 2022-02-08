"Терпи, моя красуне": Пєсков розтлумачив заяву Путіна

Пєсков сказав, що Путін не слухав пісні гурту "Червона пліснява", слова з якої процитував, говорячи про Мінські домовленості.

Прессекретар президента Росії Дмитро Песков заявив, що говорячи "терпи, моя красуне" Володимир Путін мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, то ці зобов'язання потрібно виконувати.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Журналісти поцікавилися в Пєскова, що саме мав на увазі Путін. Адже дехто побачив "не дуже добрий натяк із сексуальним підтекстом".

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"Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою", –відповів речник президента РФ.

У Пєскова також поцікавилися, чи не слухав Путін пісні гурту "Червона пліснява", оскільки "деякі ЗМІ написали, що своїм висловом він процитував рядок з не дуже гарної пісні цієї групи".

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цієї групи, і думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 лютого під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сказав: "...заявив (Володимир Зеленський – ред. ), що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається – не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде".

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