"Терпи, моя красуне": у Білому домі відреагували на заяву Путіна щодо України

Адміністрація президента США неодноразово висловлювала занепокоєння войовничими заявами представників російської влади.
У Білому домі прокоментували слова президента Росії Володимира Путіна "Подобається не подобається – терпи, моя красуне. Виконувати треба!", які були адресовані Україні і стосувалися Мінських угод.
Так, на запитання щодо фрази Путіна, яку багато російськомовних громадян сприйняли "як жарт про зґвалтування", речниця Білого дому Джен Псакі, заявила що будь-який жарт про зґвалтування викличе обурення у всіх в американському уряді.
"Ми ніколи не стримували занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, що виходять з вуст президента Путіна та представників російського керівництва, а також войовничої риторики, що виходить із їхніх ротів", – зазначила вона.
Водночас Псакі не уточнила, чи зв'язувався Вашингтон із цього приводу з Кремлем.
Нагадаємо, 7 лютого під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сказав: "...заявив (Володимир Зеленський – ред. ), що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається – не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде".
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