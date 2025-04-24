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"Терпіння лусне саме в українців": Зеленський висловився про "готовність" Росії до миру
Продовження російських атак свідчить про нещирість намірів щодо припинення війни.
Президент України Володимир Зеленський закликав Росію припинити ракетні удари, якщо вона дійсно прагне до мирного врегулювання.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
«Якщо Росія заявляє, що готова до припинення вогню, їй потрібно припинити масовані удари по Україні. Бо терпіння лусне саме в українців», — наголосив глава держави.
Президент підкреслив, що Україна щоденно зазнає ракетних обстрілів з боку Росії, тому не можна говорити про реальні передумови для мирного діалогу, поки тривають атаки.
«Я не знаю, що у когось там відбувається всередині, але терпіння лусне саме в українців, тому що ми під ударом. Ніхто більше, я нікому цього не побажаю, але ми під ударами російських ракет», — зазначив він.
Нагадаємо, через масований ракетний обстріл України Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається до України.