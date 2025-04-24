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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Терпіння лусне саме в українців": Зеленський висловився про "готовність" Росії до миру

Продовження російських атак свідчить про нещирість намірів щодо припинення війни.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Президент Зеленський заявив, що продовження обстрілів Росією викликає обурення українського народу

Президент Зеленський заявив, що продовження обстрілів Росією викликає обурення українського народу / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський закликав Росію припинити ракетні удари, якщо вона дійсно прагне до мирного врегулювання.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

«Якщо Росія заявляє, що готова до припинення вогню, їй потрібно припинити масовані удари по Україні. Бо терпіння лусне саме в українців», — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна щоденно зазнає ракетних обстрілів з боку Росії, тому не можна говорити про реальні передумови для мирного діалогу, поки тривають атаки.

«Я не знаю, що у когось там відбувається всередині, але терпіння лусне саме в українців, тому що ми під ударом. Ніхто більше, я нікому цього не побажаю, але ми під ударами російських ракет», — зазначив він.

Нагадаємо, через масований ракетний обстріл України Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається до України.

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