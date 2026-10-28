Територіальне питання: Зеленський розкрив, що обговорювали за зачиненими дверима

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій України є одним із найскладніших і тісно пов’язане із завершенням війни, а також майбутніми гарантіями безпеки.

Про це глава держави висловився під час спілкування з журналістами.

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За його словами, партнери — президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере під час розмови з «фюрером» Володимиром Путіним не заглиблювалися в цю тему, оскільки знають знають позицію Києва.

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«Це наша червона лінія. Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють. Ні в кого іншого повноважень немає», — наголосив Зеленський.

Президент розповів, що після появи американського плану з 28 пунктів США пропонували різні варіанти врегулювання територіального питання. Серед них — створення демілітаризованих або буферних зон, зокрема на Донбасі та Кінбурнської коси, ідеї щодо захопленої Запорізької АЕС і обміну територіями. Деякі з цих ідей, заявив Зеленський, були «у документах, які нам пропонували».

За словами глави держави, Київ був готовий обговорювати окремі пропозиції, зокрема щодо демілітаризованих зон по обидва боки лінії зіткнення. Однак наразі переговори в цьому напрямку не просунулися.

«Ми готові обговорювати питання територій. „Рускіє“ постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною переговорів. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні. Це не якесь питання, яке можна вирішити на рівні проєктних документів чи попередніх розмов», — підсумував Володимир Зеленський.

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Питання Донбасу — що відомо

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що втрата Донбасу відкриє Кремлеві шлях далі. Зокрема, за його словами, це створить загрозу для важливих промислових центрів на Дніпропетровщині — Дніпра, Павлограду, Кривого Рогу.

Водночас The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляє Київ до територіальних поступок. Зокрема, він переконує Володимира Зеленського, що Україні не варто наполягати на збереженні окупованих частин східних регіонів. У Білому домі вважають, що Київ має продемонструвати готовність до переговорів, навіть якщо це передбачатиме відмову від суверенних територій.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо висловився про те, що у центрі війни, яку РФ розпочала проти України, — Донбас. Цей регіон Кремль прагне захопити, але не може цього зробити на полі бою.

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