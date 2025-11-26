© unsplash.com

Україна готується до зустрічі президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом.

Лідери країн планують обговорити «чутливі» питання мирної угоди. Зокрема, президенти мають дійти згоди щодо можливих територіальних поступок України.

Як зазначають експерти, Росія не відмовилася від своїх максималістичних вимог щодо п’яти українських регіонів та Криму.

Водночас у так-званому «мирному плані Трампа» також фігурували пропозиції, що передбачають заморожування конфлікту та де-факто відмову Києва від контролю над ключовими містами Донбасу, як-от Краматорськ і Слов’янськ.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про пропозиції щодо обміну територій України та скільки насправді українських територій захопила Росія.

Які вимоги до України висуває Кремль

У вересні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що для досягнення тривалого миру Україна повинна юридично закріпити «нові територіальні реалії», що склалися після приєднання Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», а також Запорізької та Херсонської областей до Росії.

Водночас він наголошував, що має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України, як це нібито було зафіксовано в Декларації про суверенітет 1990 року. Лавров наголосив, що стійкий мир неможливий без усунення основних причин конфлікту, зокрема загроз безпеці Росії через розширення НАТО та спроб втягнути в Альянс Україну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Він також вважає за необхідне сформувати нову систему гарантій безпеки для обох країн та забезпечити відновлення прав російської мови, традицій і ЗМІ на територіях, що залишаються під контролем Києва.

Окрім того, кремлівський диктатор Володимир Путін та російські чиновники продовжують заявляти, позиція Російської Федерації щодо України залишається абсолютно незмінною з моменту саміту на Алясці, який відбувся у серпні 2025 року.

На сьогодні Москва не продемонструвала жодного відступу від своїх раніше озвучених вимог і не висунула нових пропозицій.

Кремль / © Pixabay

Ба більше, у Міністерстві закордонних справ РФ 26 листопада заявили, що Кремль не готовий «йти на поступки» (йдеться про мирний план президента США Дональда Трампа — Ред.), а також вкотре наголосили, що «цілі СВО» буцімто «будуть досягнуті», передає РБК-Україна.

Про які територіальні поступки з боку України йшлося у мирному плані Трампа

Нещодавно західні медіа опублікувала мирний план США щодо завершення війни в Україні, який буцімто розробляла адміністрація американського президента Дональда Трампа. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечили українським інтересам.

Цей проєкт угоди передбачав, що Україна має де-факто визнати контроль Росії над півостровом Крим, а також над територіями Донецької та Луганської областей. Щодо Херсонської та Запорізької областей, пропонувалося «заморозити» конфлікт по поточній лінії зіткнення.

Як повідомляло видання Agence France-Presse Київ мав погодитися на неймовірні поступки, а саме відмовитися від майже 5 000 кв. км території, яку він зараз контролює в Донецькій області. Мова йде про великі міста Краматорськ і сусідній Слов’янськ, а також невелика ділянка площею 45 кв. км у Луганській області.

Натомість Москва має повернути лише меншу частину території, яку вона повністю або частково контролює, а саме:

майже 2 000 кв. км у Харківській області;

450 кв. км у Дніпропетровській області;

300 кв. км у Сумській області;

20 кв. км у Чернігівській області.

Видання The Times зазначає, що у разі передачі Росії решти території Донеччини, вона стане російською, але буде демілітаризованою.

Проте 22 листопада Дональд Трамп заявив, що його пропозиція щодо мирної угоди не є остаточною і відкрита для змін. Це також підтвердив Володимир Зеленський 23 листопада, зазначивши, що «команда президента Трампа нас чує» і що «багато змінюється» в процесі роботи над завершенням війни.

Водночас Трамп неодноразово заявляв, що Україна може втратити частину Донеччини, яку досі контролює, а також припустив що найближчим часом Росія захопить все більше українських територій.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку», — сказав президент США журналістам на борту Air Force 1.

Він уточнив, що процес погодження мирної угоди є складним, але сторони «починають розуміти», що компроміс може бути вигідним.

Трамп зазначив, що початковий варіант мирного плану складався з 28 пунктів, однак зараз документ скоротився до 22, і більшість із них уже погоджено.

Своюєю чергою, міністр армії США Ден Дрісколл під час передавання початкового мирного плану попередив українську владу про обмежені можливості США та НАТО змінити складну ситуацію на фронті.

Міністр армії США Ден Дрісколл / © Associated Press

«Дивіться, це реальність ситуації. Україна зараз перебуває у невигідному становищі. Сполучені Штати та НАТО мають обмежені можливості змінити невигідне становище на полі бою, і нинішній курс не є стійким. Тому доведеться піти на жорсткі поступки”, - сказав він».

Позиція України та Європи

Під час саміту Кримської платформи 24 листопада президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження міжнародного порядку. Він закликав світову спільноту не допустити жодній державі силової зміни кордонів у Європі чи втручання в територіальний устрій іншої країни.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв’ю babel чітко заявила, що територіальна цілісність і незалежність України, а також покарання Росії як агресора, не можуть бути предметом будь-яких торгів чи компромісів.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив «червоні лінії» для будь-якої майбутньої мирної угоди та назвав, які вимоги Україна не готова переглядати на переговорах. Серед них: Україна не визнає окупацію своїх територій Росією.

Водночас європейські лідери наголосили, що «територіальна цілісність і суверенітет України мають бути дотримані».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок і скорочення її оборонних можливостей, зазначає «Укрінформ».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер наголосив, що будь-який мирний план для України має бути погоджений з європейськими партнерами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в основі майбутньої мирної угоди має бути захист суверенітету та кордонів України.

«Ми маємо бути чіткими: не може бути жодного одностороннього перекроювання кордонів суверенної європейської держави», — заявила вона.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Вона нагадала, що Україна вже зробила вибір на користь Європи, і нинішня інтеграція до Єдиного ринку та оборонно-промислової сфери — лише початок цього шляху.

Водночас президент Чехії Петр Павел зазначив, що хоча для українців втрата навіть невеликої території є болісною, на полі бою «реалістично певна втрата територій [на користь Росії] дуже ймовірна». Він підкреслив, що така територія ніколи не повинна визнаватися «легальною російською».

Президент Франції Еманнуель Макрон заявив, що «ніхто не може сказати за українців, на які територіальні поступки вони готові піти». Цим він підкреслив, що рішення про будь-які поступки — це виключно суверенне право України. Він також додав, що переговори з українцями щодо цього плану є дуже важливими.

Питання територіальних поступок буде обговорюватися між Зеленським та Трампом

У Женеві 23 листопада представники США, України та Європи розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Вона підтверджує повний суверенітет України та необхідність справедливого миру.

Початковий мирний план, який складався із 28 пунктів, був кардинально змінений та скорочений до 19 пунктів з вилученням або зміною деяких положень.

Як зазначає CBS News, Україна та США досягли «спільного розуміння» щодо мирного плану, залишається лише доопрацювати деякі незначні деталі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом, щоб вирішити найболючіше питання мирної угоди — територіальні поступки.

Президент США Дональд Трамп (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський (праворуч) / © Офіс президента України

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Зеленський прагне зустрітися із Трампом якомога швидше, можливо, навіть під час святкування американського Дня подяки цього тижня, щоб остаточно узгодити спільну позицію щодо закінчення війни.

Водночас видання CNN зауважує, що попри публічний оптимізм адміністрації Трампа розбіжності не є «дрібними деталями», як стверджують у Вашингтоні, а становлять фундаментальні розходження, здатні повністю зупинити мирний процес.

Скільки українських територій захопила Росія за останній рік

Згідно зі звітом ISW від 22 листопада, Росія захопила додатково приблизно 908 км² території України з середини серпня. Ця площа порівнюється з розмірами Берліна.

Частину успіху російських військ пояснюють погодними умовами (туман, дощ), що ускладнили використання дронів ЗСУ. Очікується, що зі стабілізацією погоди просування сповільниться.

Аналітики вважають, що для захоплення Донбасу Росії знадобляться роки, і цей успіх не є неминучим. Кремль інтенсифікував агітацію, щоб змусити Україну здати критичні території в Донецькій області.

Водночас журналіст Роман Шрайк переконаний, що Росія не зможе захопити Донбас за кілька місяців

Він зазначив, що за останній рік, тобто за 365 днів, Росія захопила приблизно 2,9 тис. км² Донеччини, тоді як близько 6,2 тис. км² області залишаються під контролем України.

На опублікованій карті журналіст навів межі Донеччини та позначив червоним ті території, які були захоплені за останній рік.

Що стосується Луганської області, її Росія поки що також не повністю контролює — залишилося близько 100 км², які перебувають під контролем України.

«Я не буду прогнозувати, скільки знадобиться часу Росії для повного захоплення Донбасу, але точно не два місяці», — підкреслив Шрайк.

Водночас глава української держави Володимир Зеленський зазначив, що російська пропаганда поширює у світі фейки про те, що Україна начебто не може захищатися. Тому, за його словами, щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом зворотного.

«Зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк — це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію — єдину причину, чому війна затягується», — підсумував він.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.